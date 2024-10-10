Причастных к расправе над россиянином из-за жилья поймали спустя 14 лет

В Карелии ОМОН задержал подозреваемых в убийстве собственника жилья в 2010 году

В Республике Карелия силовики задержали подозреваемых в преступлении 14-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным следствия, в январе 2010 года в Пряжинском районе возле автодороги под слоем снега в лесу было обнаружено мужское тело. Правоохранители установили его личность и выяснили, что жилье мужчины было продано по поддельным документам незадолго до его исчезновения. Тогда преступление не удалось раскрыть, расследование было приостановлено из-за отсутствия улик.

Спустя 14 лет следователям удалось установить местонахождение соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к девяти годам колонии за преступление 20-летней давности.