В способности Tesla создать роботакси усомнились

Отраслевые аналитики выразили сомнение, что Tesla Илона Маска представить работающую версию беспилотного такси. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Опрошенные медиа специалисты успомнились в том, что корпорация Tesla способна представить роботакси, которое сразу будет готово для перевозки людей. Мероприятие с анонсом беспилотного такси под условным названием Cybercab состоится ранним утром 11 октября в США.
«Мы просто не увидели никаких признаков того, что Tesla работает над новой беспилотной технологией», — заявил изучающий транспорт с автопилотом профессор Университета Южной Каролины Брайант Уокер Смит. По его мнению, если бы у корпорации Маска была готовая технология, она тестировала бы ее открыто. Специалист предположил, что Tesla представит автомобиль без педалей и руля, что уже сделали некоторые ее конкуренты.
Аналитик Джефф Осборн из TD Cowen предсказал, что Tesla анонсирует новые беспилотные модели автомобилей до конца года. «Мероприятие будет не слишком содержательным и понравится лишь истинным поклонникам Tesla», — заметил Осборн.
Аналитик Wedbush Дэн Айвс, напротив, заявил о том, что выпуск роботакси может произвести революцию в городском транспорте. Айвс заключил, что для корпорации, которая много лет работала над проектом Cybercab, наступил решающий момент.
В начале октября источники The Information рассказали, что Tesla попытается запустить производство собственных аккумуляторов — в том числе для роботакси. Начать выпуск батарей планируют в середине 2025 года.