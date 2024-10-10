Росгвардия обезвредила подземный тайник с огнеметами в российском регионе

В ЛНР саперы Росгвардии обезвредили подземный тайник с огнеметами

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии обезвредили подземный схрон с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Тайник выявили на окраине одного из населенных пунктов под верхним слоем грунта. В нем обнаружили несколько огнеметов, гранаты, запалы, взрыватели, патроны и фрагменты стрелкового оружия. Арсенал уничтожили на специальном полигоне.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила тайник со взрывными устройствами и боеприпасами в Донецкой народной республике.