Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:44, 10 октября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали есть сало

Диетолог Мещерякова посоветовала есть сало, так как оно содержит витамины D и А

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Есть сало в разумных количествах полезно для здоровья, так как оно содержит витамины D и А, рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Пользу продукта она объяснила россиянам в разговоре с «Известиями».

Эксперт рассказала, что сало богато мононенасыщенными жирными кислотами, в том числе олеиновой и линолевой. Также в продукте в большом количестве присутствует и ответственный за усвоение кальция и поддержания иммунитета витамин D, витамины А и группы В, а также натрий, сера, фосфор, цинк и другие важные микро- и макроэлементы. Кроме того, по словам Мещеряковой, в сале содержится много селена: этот мощный антиоксидант укрепляет иммунитет, защищает от рака, а также является важным для здоровья репродуктивной системы.

Врач отметила, что регулярное потребление сала обеспечивает организм качественными жирами, необходимыми для построения клеточных структур и правильного функционирования дыхательной системы. «Жиры играют важную роль в процессе пищеварения. Известно, что именно они в питании хорошо стимулируют желчеотток, обеспечивая выведение желчи и запуск процесса расщепления и усвоения питательных веществ», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

По словам Мещеряковой, сало отлично сочетается как с белками, так и с углеводами (за исключением фруктов). При этом она призвала не забывать, что этот продукт высококалорийный: в 100 граммах примерно 850 килокалорий и 94 грамма жира. В связи с этим диетолог рекомендовала съедать в день не более 15-20 граммов сала, предпочтительно включать его в обеденный прием пищи.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук развеяла миф о сале. Она заявила, что утверждение, будто этот продукт вреден, ошибочно.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      «Яндекс Драйв» начал продажу авто в Москве и Петербурге

      В Минобороны Украины анонсировали поставки британских самоходок

      Москвичам пообещали платить больше 200 тысяч рублей

      Главу отдела судебных приставов России взяли под стражу за взяточничество

      Стивен Сигал выразил готовность сражаться за Россию на СВО

      Пугачева скупала не представляющий художественной ценности антиквариат по завышенным ценам

      Уставший от переработок почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок

      Турист решил поплавать в бассейне в дорогостоящем отеле Азии и не выжил

      В Пентагоне поставки оружия ВСУ назвали приоритетом США в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше