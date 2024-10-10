Россиянин поссорился с сожительницей и захотел сжечь ее вместе с домом

В Горно-Алтайске мужчина поссорился с сожительницей и совершил два поджога

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя Горно-Алтайска, который поссорился с сожительницей и захотел сжечь ее вместе с домом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Мужчину подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества и угрозе расправой.

По данным ведомства, все произошло накануне, 9 октября. За пару дней до произошедшего мужчина перестал появляться дома, а затем вернулся к сожительнице в состоянии опьянения. Между ними началась ссора и драка, в ходе которой злоумышленник стал разбивать стекла и угрожать сжечь женщину вместе с домом. Испугавшись за свою жизнь, сожительница ушла ночевать к соседке — вечером она увидела, как горит веранда ее дома, и вызвала пожарных.

Спустя несколько часов злоумышленник отправился в кафе, где работал ранее, и потребовал выплаты заработной платы. Решив, что его хотят обмануть, он попытался поджечь и заведение, однако был вовремя остановлен сотрудниками. Последние передали мужчину полицейским.

Ущерб от его действий оценивается в два миллиона рублей. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Бурятии местный житель пытался сжечь знакомого, но его спугнули случайные свидетели.

