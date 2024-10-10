Россиянину вынесли приговор за совершенное 23 года назад преступление

В Псковской области осудили мужчину за убийство 23-летней давности

В Великих Луках суд приговорил 50-летнего мужчину за преступление, совершенное 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По данным суда, в феврале 2001 года осужденный обсуждал с местной жительницей заказ на устранение других наследников оставшейся ей от супруга квартиры. Подсудимый испугался возможных последствий из-за высказанных ею угроз и произвел два выстрела из нагана в область головы женщины. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. После этого фигурант скрылся с места преступления.

В ходе судебного заседания он полностью признал вину. Суд приговорил его к 23 годам и 9 месяцам колонии строгого режима по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

Ранее россиянин получил 19 лет колонии за расправу над бывшей сожительницей и ее матерью.