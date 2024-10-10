Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 10 октября 2024Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за совершенное 23 года назад преступление

В Псковской области осудили мужчину за убийство 23-летней давности

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

В Великих Луках суд приговорил 50-летнего мужчину за преступление, совершенное 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По данным суда, в феврале 2001 года осужденный обсуждал с местной жительницей заказ на устранение других наследников оставшейся ей от супруга квартиры. Подсудимый испугался возможных последствий из-за высказанных ею угроз и произвел два выстрела из нагана в область головы женщины. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. После этого фигурант скрылся с места преступления.

В ходе судебного заседания он полностью признал вину. Суд приговорил его к 23 годам и 9 месяцам колонии строгого режима по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

Ранее россиянин получил 19 лет колонии за расправу над бывшей сожительницей и ее матерью.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

      Китайский автоконцерн начал тайно занимать российские автозаводы

      Премьер Грузии назвал полной катастрофой ситуацию на Украине

      Русская девушка Джонни Деппа ответила на вопрос о визите актера в Россию

      Гигантский арбуз удивил россиян

      Жители российского города пожаловались на текущий по улице кипяток и плесень

      Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента при помощи миротворцев

      В Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ

      Курский губернатор обратился к жителям на фоне работы ПВО

      Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали после допроса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше