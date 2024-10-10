Россиянка рассказала о намеренном поджоге украинскими дронами домов в Курской области

Жительница рассказала, что ВСУ намеренно сжигали дома в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно сжигали дронами дома в Курской области. Об этом заявила жительница Любимовки Кореневского района, передает ТАСС.

Россиянка рассказала, что украинские солдаты несколько раз наводили беспилотники на жилые дома, дожидаясь, пока те не сгорят полностью. С ее слов, ВСУ с четырех попыток сожгли ее дом дотла.

«Сначала прилетел один дрон — промазал, не взорвался. Второй дрон зажегся, крыша загорелась. Мы успели потушить ее. Через пару часов оператор [ВСУ] увидел, видимо, что дом еще не горит, прилетел еще один дрон, снова не загорелся. Потом уже к вечеру, когда мы спрятались в посадках, прилетел четвертый дрон, дом уже загорелся», — вспомнила женщина.

По ее словам, пятым дроном ВСУ ударили по надворным постройкам. «Сгорело все полностью», — констатировала она.

Жительница российского приграничья уточнила, что аналогичным образом украинские войска выжгли и другие дома в поселке.

«Улица наша тоже вся сгорела — про улицу Зеленую можно сказать, что ее больше нет», — отметила собеседница агентства.

ВСУ также использовали для уничтожения домов в приграничном регионе бронетранспортеры, уточнила местная жительница.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся больше двух месяцев. Россия ведет контрнаступление — на сегодняшний день уже освободили несколько населенных пунктов. Очевидцы регулярно рассказывают о бесчинствах ВСУ в российском приграничье. Ранее житель региона рассказал о расправах украинских солдат над детьми в Малой Локне.