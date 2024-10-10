Россиянка забрала дочь из детсада и увидела укусы по всему телу

В Омске мать забрала трехлетнюю дочь из детсада и увидела множественные укусы

В Омске женщина забрала из детского сада трехлетнюю дочь и нашла на ее теле множество укусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск».

Все произошло 8 октября. Воспитательница позвонила матери ребенка и сообщила, что девочку покусали.

После того как мать забрала дочь из детсада, она обнаружила множество укусов на спине, ноге, животе и обеих руках.

«Предполагаю, что дети находились в группе одни, без взрослых. Как оказалось после этого инцидента дети оставались одни систематически», — приводит канал слова матери девочки.

Ранее в детском саду в Ростове-на-Дону два мальчика нашли во дворе шприцы с кровью и укололись ими. По словам матери пострадавших, все произошло на детской площадке у дома 70А на улице Металлургической.