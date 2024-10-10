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05:30, 10 октября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша описала одну особенность жизни в США фразой «предел наглости»

Фото: Rick Bowmer / AP

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одну особенность жизни в этой стране фразой «предел наглости достиг невероятного размера». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Речь идет о бесплатной еде, которую в Америке может получить каждый человек, независимо от своего социального положения. Автор публикации рассказала, что в очереди за продуктами она увидела людей на дорогих машинах, которые могли бы позволить себе купить еду самостоятельно.

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«Вот тебе и американская реальность: здесь помощь доступна каждому, и ее не стыдно принимать», — отметила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и раскрыла истинное отношение местных соотечественников к России. Она заметила, что никто из них не готов к жизни на родине.

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      Марк Успенский
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