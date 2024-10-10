Российский разведчик рассказал о создании новых позиций в районе Токмака

Российский разведчик Лис рассказал о создании новых позиций в районе Токмака

Российские войска создают новые позиции и улучшают старые в районе Токмака Запорожской области. Об этом рассказал старший разведчик с позывным Лис, видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

«Позиции у нас постоянно улучшаются, углубляются, прокапываются новые. (…) Потихонечку все это улучшается и складывается бревнами по мере возможности. (…) Копать нужно при любой возможности», — сказал он.

Кроме того, Лис рассказал, что российские военные в первую очередь полагаются на слух, находясь на позициях. Бойцы РФ также используют детектор дронов для обнаружения беспилотника противника, добавил разведчик.

Ранее Лис сообщил, что украинские силы не могут задействовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в районе Токмака, так как российские военнослужащие применяют тепловизоры и другую технику.