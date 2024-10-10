Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 10 октября 2024Бывший СССР

Российский разведчик рассказал о создании новых позиций в районе Токмака

Российский разведчик Лис рассказал о создании новых позиций в районе Токмака

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска создают новые позиции и улучшают старые в районе Токмака Запорожской области. Об этом рассказал старший разведчик с позывным Лис, видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

«Позиции у нас постоянно улучшаются, углубляются, прокапываются новые. (…) Потихонечку все это улучшается и складывается бревнами по мере возможности. (…) Копать нужно при любой возможности», — сказал он.

Кроме того, Лис рассказал, что российские военные в первую очередь полагаются на слух, находясь на позициях. Бойцы РФ также используют детектор дронов для обнаружения беспилотника противника, добавил разведчик.

Ранее Лис сообщил, что украинские силы не могут задействовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в районе Токмака, так как российские военнослужащие применяют тепловизоры и другую технику.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

      На Украине отказались от демобилизации даже освобожденных от призыва

      Дочь Брук Шилдс высмеяла съеденные собакой дорогие туфли

      Китайский автоконцерн начал тайно занимать российские автозаводы

      Премьер Грузии назвал полной катастрофой ситуацию на Украине

      Русская девушка Джонни Деппа ответила на вопрос о визите актера в Россию

      Гигантский арбуз удивил россиян

      Жители российского города пожаловались на текущий по улице кипяток и плесень

      Власти Молдавии захотели обеспечить порядок на выборах президента при помощи миротворцев

      В Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше