Рябков опроверг слова Трампа о сделке России и США по денуклеаризации

Рябков опроверг слова Трампа о сделке России, США и Китая по денуклеаризации

Слова экс-президента США Дональда Трампа о близости России, Китая и Соединенных Штатов к заключению сделки по полной денуклеаризации в момент его руководства страной не соответствуют действительности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей успехом не увенчались»,— указал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин вели переговоры о полном отказе от ядерного оружия и были близки к заключению сделки. По словам политика КНР, США и РФ планировали сначала провести процедуру собственной денуклеаризации, а затем распространить сделку и на другие страны.

«Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много», — резюмировал бывший хозяин Белого дома.

