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14:30, 10 октября 2024Силовые структуры

СК возбудил дело по факту обнаружения ребенка без признаков жизни в сгоревшем доме

В Марий Эл возбудили дело по факту обнаружения ребенка в сгоревшем доме

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения двухлетнего ребенка без признаков жизни в сгоревшем доме в поселке Морки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Марий Эл.

Дело заведено по статьям о расправе над малолетним, совершенной общеопасным способом, и покушении на расправу в отношении двух и более людей, совершенную общеопасным способом.

Предварительно, все произошло ночью в среду, 9 октября. После тушения пожара в доме, расположенном в Морках, был обнаружен двухлетний ребенок без признаков жизни. Во время возгорания в помещении также находились его беременная мать и другие несовершеннолетние дети — они успели покинуть дом.

В настоящее время специалисты проводят экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной возгорания стал умышленный поджог.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося в школе в Новом Уренгое, куда ученик принес пневматический пистолет и случайно выстрелил из него в одноклассницу.

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      Олеся Мицкевич
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