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18:43, 10 октября 2024Силовые структуры

Следователи завели дело на бывшего чеченского учителя за оскорбление христиан

СК возбудил дело против экс-учителя из Чечни Жабраилова за оскорбление христиан

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру» 

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова из Чечни за оскорбление христиан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

35-летнему фигуранту вменили статью 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2021-го по сентябрь 2024 года публиковал в интернете информацию, оскорбляющую чувства верующих. В рамках расследования будут проведена лингвистическая экспертиза.

7 октября министр Чечни по национальной политике, информации и СМИ Ахмед Дудаев заявил об отстранении от работы в системе образования Жабраилова, называвшего христиан быдлом, а Иисуса — гуманоидом.

На деятельность учителя обратил внимание журналист Роман Голованов. Он опубликовал материалы, где Жабраилов, которого журналист называет школьным учителем, оскорбляет христианство.

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      Любовь Ширижик
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