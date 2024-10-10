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10:28, 10 октября 2024Россия

Сменивший пол боец раскрыл подробности службы на СВО и увольнения из армии

Сменивший пол боец: в начале СВО был одним из тех, кто видел Киев в бинокль
Начало событий в новости Отличившийся боец СВО ушел в отпуск ради смены пола. Новая личность лишила его возвращения в армию, но льготы остались

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Сменивший пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) боец раскрыл подробности об участии в специальной военной операции (СВО) на Украине. По признанию экс-солдата, в начале боевых действий удалось послужить на киевском направлении и стать одним из тех, кто добрался до Нового Быкова и видел Киев в бинокль. Своими впечатлениями об увольнении из армии уже получившая новые документы россиянка поделилась в разговоре с «Фонтанкой».

Собеседница издания отметила, что участники боевых действий в большинстве своем не любят детально описывать события. Отличаются этим только те, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) или откровенные вруны, поделилась она.

«Когда была достигнута договоренность о выводе войск, было весело — стреляли и сзади, и слева, и справа. Мне за это дали медаль "За воинскую доблесть"», — отметила экс-военнослужащая. Всего же у нее четыре награды: за участие в СВО, медаль Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».

О планах поменять пол сослуживцы знали, однако думали о товарище как человеке бесстрашном, поэтому не мучили лишними вопросами. Она подчеркнула, что не собиралась увольняться из армии после обретения нового статуса.

Тем не менее командование уволило ее по здоровью — диагноз «гендерная дисфория». В то же время с момента смены документов в течение полугода увольняли не ее, а мужчину, которого по всем документам, кроме военных, уже не существует.

После переезда в Санкт-Петербург она столкнулась со сложностями при трудоустройстве. Кроме того, из-за гендерного маркера горожанка не может поменять удостоверение ветерана спецоперации. «У меня есть бумажка о смене имени, фамилии, отчества и типа гендерного маркера, и юридически она закрепляет за мной все предыдущие бумажки, но с Минобороны это не работает», — разъяснила она.

Ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предлагал проверять сексуальную ориентацию чиновников, перед тем как назначать их на высокие посты.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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