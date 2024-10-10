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12:21, 10 октября 2024Экономика

США насторожились из-за китайских технологий

Помощник госсекретаря Пайетт: ЕС снизил импорт газа из России до 15 процентов

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Европейский союз смог быстрее, чем ожидалось, снизить импорт российского газа. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт. Его цитирует ТАСС.

По его словам, ЕС сумел диверсифицировать импорт газа, сократив его приобретение в России с 45 процентов до 15. Кроме того, Брюссель намерен полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

При этом Пайетт подчеркнул, что в процессе энергетического перехода нельзя допустить, чтобы «эра зависимости» от российского ископаемого топлива сменилась зависимостью от китайских технологий чистой энергии.

Ранее появилась информация, что за девять месяцев 2024 года импорт российского трубопроводного газа в Европу вырос на 17 процентов. Поставки по газопроводу «Турецкий поток» выросли на 27 процентов, а прокачка через территорию Украины увеличилась до 11,5 миллиарда кубометров.

По другим данным, с января по август 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в страны ЕС выросли на 32,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

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