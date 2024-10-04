Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 4 октября 2024Экономика

Россия резко нарастила трубопроводные поставки газа в Европу

ENTSOG: экспорт трубопроводного газа из РФ в ЕС вырос на 32,4 % в январе-августе

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) увеличились на 32,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает Telegram-канал Института энергетики и финансов (ИЭФ) со ссылкой на данные Объединения операторов европейских газотранспортных систем (ENTSOG).

Уточняется, что за отчетный период экспорт трубопроводного газа из РФ в ЕС достиг отметки в 17,1 миллиарда кубометров. С учетом стран бывшей Югославии суммарные объемы поставок оказались на уровне в 18,7 миллиарда, увеличившись год к году на 26 процентов.

В январе-августе турецко-болгарский транзит увеличился на 31,9 процента в годовом выражении и достиг отметки в 9,6 миллиарда кубометров. Основной рост импорта, как отмечают эксперты, пришелся на Венгрию и Грецию. В то же время объемы украинского транзита в Словакию увеличились на 21 процент, до 9,1 миллиарда.

Материалы по теме:
ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. Что об этом думают в Киеве?
ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. Что об этом думают в Киеве?
11 июня 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Аналитики ИЭФ связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого увеличения экспорта российского трубопроводного газа они отнесли низкую базу прошлого года, а также стремление европейских стран подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после декабря 2024-го.

Европейские страны наращивают не только импорт трубопроводного, но и сжиженного природного газа (СПГ) из России. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в январе-сентябре 2024-го государства ЕС увеличили объемы ввоза этого вида топлива из РФ на 16 процентов год к году. В физическом плане речь идет о приросте на два миллиарда кубометров. В результате, подчеркнули эксперты, Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего экспортера СПГ на европейский энергетический рынок.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      На Украине рассказали о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова

      Власти сообщили о новой попытке атаки на Курскую область

      Сестра Жанны Фриске показала фигуру в бикини до и после пластики

      Оглашены результаты вскрытия знаменитого кита-шпиона Хвалдимира

      Докеры в США согласились прервать парализовавшую работу десятков портов забастовку

      На Западе испугались возможности Зеленского разрушить Европу

      ЕС заявил о приостановке встреч с правительством Грузии

      Учителей из Курской области под обстрелами эвакуировали в другой приграничный регион

      Стало известно о желании Пашаева восстановить статус адвоката незадолго до задержания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше