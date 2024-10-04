Россия резко нарастила трубопроводные поставки газа в Европу

ENTSOG: экспорт трубопроводного газа из РФ в ЕС вырос на 32,4 % в январе-августе

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) увеличились на 32,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает Telegram-канал Института энергетики и финансов (ИЭФ) со ссылкой на данные Объединения операторов европейских газотранспортных систем (ENTSOG).

Уточняется, что за отчетный период экспорт трубопроводного газа из РФ в ЕС достиг отметки в 17,1 миллиарда кубометров. С учетом стран бывшей Югославии суммарные объемы поставок оказались на уровне в 18,7 миллиарда, увеличившись год к году на 26 процентов.

В январе-августе турецко-болгарский транзит увеличился на 31,9 процента в годовом выражении и достиг отметки в 9,6 миллиарда кубометров. Основной рост импорта, как отмечают эксперты, пришелся на Венгрию и Грецию. В то же время объемы украинского транзита в Словакию увеличились на 21 процент, до 9,1 миллиарда.

Аналитики ИЭФ связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого увеличения экспорта российского трубопроводного газа они отнесли низкую базу прошлого года, а также стремление европейских стран подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после декабря 2024-го.

Европейские страны наращивают не только импорт трубопроводного, но и сжиженного природного газа (СПГ) из России. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в январе-сентябре 2024-го государства ЕС увеличили объемы ввоза этого вида топлива из РФ на 16 процентов год к году. В физическом плане речь идет о приросте на два миллиарда кубометров. В результате, подчеркнули эксперты, Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего экспортера СПГ на европейский энергетический рынок.