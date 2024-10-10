Стало известно о попадании ВСУ в ловушку в Курской области

СМИ: элитные подразделения ВСУ попали в ловушку в Курской области

Значительное количество элитных украинских подразделений оказались в ловушке в Курской области. Об том пишет издание Corriere della Sera.

Издание сообщает, что выбор вторжения в Курскую область, принятый президентом Украины Владимиром Зеленским, имеет парадоксальные аспекты. Среди целей были желание продемонстрировать динамизм на фронте внешним сторонникам Украины, поднять собственный моральный дух украинских войск и побудить западных партнеров к выделению Киеву большего количества оружия.

Однако сейчас значительное количество элитных украинских подразделений в той или иной степени оказались в ловушке на территории России и не могут прийти на помощь вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Сообщается, что в Киеве считают, что уход из Курской области будет болезненнее для украинских подразделений, чем нахождение в ней. Такая логика продиктована опасениями, что армия России будет преследовать переадресованные части из Курской в Сумскую область через границу.

Ранее Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта в Курской области. Видео начинается с кадров воздушной разведки, затем показывается движущаяся техника, после чего кадры переключаются на военных, проходящих сквозь лесную чащу.