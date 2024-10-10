Стало известно об уничтожении ВСУ желающих сдаться в плен украинских военных

Боец ВС РФ Штурман: ВСУ уничтожают большинство желающих сдаться в плен военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают более 80 процентов желающих сдаться в плен украинских военных. Об этом заявил российский боец одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман, передает ТАСС.

«Из 100 процентов желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае пять-десять процентов солдат ВСУ», — сказал он.

По его словам, как только ВСУ при помощи беспилотника фиксируют попытку украинских военных сдаться в плен, по ним открывают прицельный огонь из различного вида вооружений, а также массово атакуют при помощи дронов.

Ранее сдавшийся российским солдатам под Угледаром боец 58-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. По словам пленного, после поломки танка экипаж пытался скрыться пешком в ближайшей лесополосе, где их настигли российские штурмовики.