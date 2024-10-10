Суд назначил дату рассмотрения апелляции гражданки РФ и США на приговор за госизмену

Апелляцию балерины Карелиной, осужденной за госизмену, рассмотрят 11 ноября

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге назначил дату рассмотрения апелляции гражданки России и США, балерины Ксении Карелиной, осужденной на 12 лет колонии по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Карелиной Михаила Мушаилова.

Заседание пройдет 11 ноября.

В августе Карелину признали виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По версии следствия, в феврале 2022 года она собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных. 1 октября защита балерины оспорила ее приговор.

33-летняя Ксения Карелина училась в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Девушка гастролировала в Америке, поступила там в Университет Мэриленда, вышла замуж за американца и получила гражданство США. Ее задержали в феврале после проверки телефона в аэропорту.