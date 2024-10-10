Туристка подверглась атаке клопов в отеле Лас-Вегаса и осталась со шрамами на теле

Туристка подала в суд на отель в Лас-Вегасе из-за шрамов от укусов клопов

Туристка подверглась атаке клопов в отеле Лас-Вегаса и осталась со шрамами на теле. Об этом пишет портал KLAS 8 News Now.

Кристал Найлер из американского штата Миссисипи подала в суд на четырехзвездочную гостиницу STRAT Hotel, Casino & Tower, в которой она останавливалась в октябре 2022 года. Женщина утверждает, что после укусов насекомых на ее левой ноге и ягодицах появились болезненные рубцы, которые не заживают.

В иске говорится, что Нейлер «страдала от ужасного зуда и боли в течение нескольких недель, понесла моральные издержки и была вынуждена сменить одежду». В документе также отмечается, что до 2022 года женщина не подвергалась укусам постельных клопов и не видела их у себя дома.

Ранее пассажирка самолета American Airlines нашла ползущего по ее ноге клопа и сфотографировала его. Изображение насекомого крупным планом на салфетке привело в ужас пользователей сети.

