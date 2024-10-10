Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:03, 10 октября 2024Моя страна

Туристы в Сочи увидели силуэт призрака в небе и сняли его на видео

Туристы в Сочи сняли на видео редкое атмосферное оптическое явление

Отдыхавшие в Сочи туристы увидели силуэт призрака в небе и сняли его на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Типичный Сочи».

Редкое атмосферное оптическое явление, более известное как «Броккенский призрак», путешественники запечатлели вечером в среду, 9 октября, в горах популярного курортного города.

«Мы в раю в каком-то, — прокомментировала увиденное автор видео. — Тут закат скоро, тут и табун, и призрак этот. Как красиво».

Ранее на Южном Урале застали северное сияние. Фотограф из Озерска запечатлел редкое природное явление в поселке Метлино.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      «Яндекс Драйв» начал продажу авто в Москве и Петербурге

      У россиянина с семью детьми захотели отобрать квартиру

      Миллер назвал нового влиятельного игрока на газовом рынке Европы

      В Минобороны Украины анонсировали поставки британских самоходок

      Москвичам пообещали платить больше 200 тысяч рублей

      Главу отдела судебных приставов России взяли под стражу за взяточничество

      Стивен Сигал выразил готовность сражаться за Россию на СВО

      Пугачева скупала не представляющий художественной ценности антиквариат по завышенным ценам

      Уставший от переработок почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше