Туристы в Сочи увидели силуэт призрака в небе и сняли его на видео

Туристы в Сочи сняли на видео редкое атмосферное оптическое явление

Отдыхавшие в Сочи туристы увидели силуэт призрака в небе и сняли его на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Типичный Сочи».

Редкое атмосферное оптическое явление, более известное как «Броккенский призрак», путешественники запечатлели вечером в среду, 9 октября, в горах популярного курортного города.

«Мы в раю в каком-то, — прокомментировала увиденное автор видео. — Тут закат скоро, тут и табун, и призрак этот. Как красиво».

Ранее на Южном Урале застали северное сияние. Фотограф из Озерска запечатлел редкое природное явление в поселке Метлино.