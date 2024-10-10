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18:20, 10 октября 2024Экономика

У россиянина с семью детьми захотели отобрать квартиру

Отец семи детей из Дзержинска может лишиться жилья из-за продавца-банкрота

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Дзержинске Нижегородской области отец семерых детей Сергей вместе с семьей может остаться без единственного жилья. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

В 2022 году Сергей приобрел в российском городе четырехкомнатную квартиру площадью 74 квадратных метра на цокольном этаже. Недвижимость стоила 990 тысяч рублей. По словам мужчины, низкая стоимость обусловлена плохим состоянием — Сергею пришлось делать ремонт и проводить коммуникации.

В этом году выяснилось, что бывшего собственника квартиры признали банкротом, из-за чего сделку объявили недействительной. Теперь жилье Сергея могут изъять. Нынешний собственник может еще раз выкупить объект за ту же стоимость или потребовать деньги с женщины, которая владела квартирой после банкрота и продала ее Сергею. Однако предыдущая собственница уехала из страны и связаться с ней невозможно.

Ранее в Чите выставили на продажу квартиру в плохом состоянии и без туалета. Несмотря на непривлекательные условия, собственница жилья запрашивает за объект 10 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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