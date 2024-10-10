Украина атаковала беспилотником Орловскую область

Глава Орловской области Клычков: Украина атаковала регион беспилотником

Украина атаковала Орловскую область беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

По словам чиновника, БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Регион продолжает быть целью вражеских воздушных атак (...) Спасибо войскам ПВО, которые надежно защищают небо над Орловщиной. Победа будет за нами!» — заявил Клычков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром под Майкопом в Адыгее американскими дронами PD-2. Дрон нагрузили 19 килограммами взрывчатки, предположительно, устройство пролетело около 500 километров от украинской границы.