Украину уличили в попытках втянуть Белоруссию в конфликт

Алаудинов: Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт

Украина пытается втянуть Белоруссию в конфликт. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Получается, что если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и с Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО. А Россия вынуждена будет однозначно еще и против блока НАТО [сражаться]», — отметил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» сравнил действия Украины с попытками Израиля втянуть Иран в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, Киев хочет публично обвинить Минск в нападении и «закричать на весь мир», что «бьют лежачего».

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич назвал скрытую причину визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Эксперт предположил, что она связана с попытками стран Запада втянуть республику в конфликт на Украине.