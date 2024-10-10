Укутавшегося в одеяло ребенка нашли под деревом в российском регионе

В Самарской области укутавшегося в одеяло мальчика нашли под деревом

Укутавшегося в одеяло ребенка нашли в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП САМАРА».

Подросток пропал в начале октября — он ушел в школу и не вернулся. Через сутки его школьные принадлежности нашли в бесхозной машине.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поиски мальчика. На четвертые сутки с момента пропажи ребенка его удалось найти благодаря внимательности машиниста железнодорожной станции. Мальчика вернули родителям. О том, почему он не вернулся домой после занятий, не сообщается.

Ранее в Ленобласти пропала 12-летняя девочка, которая вышла на прогулку с собакой. Правоохранители выяснили, что девочка взяла с собой рюкзак. Мать школьницы заявила, что дочь раньше никогда не сбегала из дома.