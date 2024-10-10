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10:00, 10 октября 2024Экономика

Курсу доллара предсказали рост до 100 рублей в любой момент

Глава «Альфа-Форекс» Проценко не исключила роста курса доллара до 100 рублей

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На фоне нынешней нестабильности и курс доллара может вырасти до 100 рублей в любой момент до конца года, хотя уровень и не закладывается в базовый сценарий. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее словам, любые непредсказуемые события, так называемые «черные лебеди», приведут к тому, что рынок побежит в защитные активы, в первую очередь в американские доллары или золото. Под такие события попадают обострение на Ближнем Востоке, новые санкции против России или несчастный случай с кандидатом в президенты США.

Если экстраординарных событий не будет, то доллар дорастет до 100 рублей к концу года. На это повлияют имеющиеся проблемы с трансграничными расчетами и повышенный спрос импортеров. Скорее всего, полагает Проценко, психологическая отметка будет преодолена к декабрю.

Накануне, 9 декабря, курс доллара преодолел отметку в сто рублей на Форексе (Foreign Exchange, валютный рынок). Однако в связи отсутствием биржевых торгов американской валютой в России значение этого показателя снизилось. Основные движения валюты проходят на внебиржевых торгах, информация о которых ограничена и доступна только через официальный курс Центробанка.

По состоянию на 10 октября регулятор установил курд доллара на уровне 96,95 рубля, евро — 106,42 рубля, а юаня — 13,68 рубля. Все они стали новыми максимумами почти за год.

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      Платон Щукин
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