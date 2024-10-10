Штаб обороны ДНР: в Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

В Донецке вблизи образовательной организации сбили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram штаб обороны Донецкой народной республики.

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Кировском районе Донецка пресечены разведывательные устремления врага», — говорится в публикации.

По информации штаба, дрон осуществлял разведку местности.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» сбили беспилотник ВСУ «Баба-яга» под Суджей в Курской области. Командир группы с позывным Аид рассказал, что сопротивление было оказано FPV-дроном.