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14:47, 10 октября 2024Мир

В ЕК высказались о приеме Украины в ЕС без части территорий

Стано: ЕК не подтверждает переговоры о приеме Украины в ЕС без части территорий
Петер Стано

Петер Стано. Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Европейская Комиссия (ЕК) не подтверждает проведения переговоров о приеме Украины в Евросоюз (ЕС) без части территорий. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Евросоюз поддерживает вступление Украины в ее международно признанных границах и готов оказывать Украине содействие в их восстановлении так долго, как это потребуется», — сказал он.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что лидеры ЕС должны выработать «выгодные переговорные позиции» Украины, которые позволили бы обсуждать мир. По его словам, на саммите ЕС 17 и 18 октября также обсудят внутреннюю ситуацию на Украине. В частности, речь идет о подготовке страны к зиме. Чиновник сообщил, что «Евросоюз с партнерами занимается ремонтом, подключением, стабилизацией поставок энергии».

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      Виктория Кондратьева
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