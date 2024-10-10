В Европе предложили ввести цифровые паспорта для туристов

Европейская комиссия предложила ввести цифровые загранпаспорта для туристов

Европейская комиссия предложила ввести цифровые загранпаспорта для всех въезжающих и выезжающих в Шенгенскую зону туристов, включая граждан стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте Schengen Area News.

Также планируется разработка нового приложения для смартфонов, где можно будет хранить цифровые удостоверения личности. Уточняется, что в систему будет загружена информация из обычных загранпаспортов, в том числе данные о чипе, но не отпечатки пальцев. Такие меры были предложены, чтобы ускорить пограничный контроль и обеспечить более безопасные поездки.

Ранее российскую туристку отказались пускать в Германию перед чемпионатом Европы по футболу из-за паспорта. Туристка заметила, что ее не депортировали — официально она еще имеет возможность приехать в Германию.