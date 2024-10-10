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12:18, 10 октября 2024Бывший СССР

В Кремле не получали сигналов о готовности Киева прекратить огонь

Песков: Кремль не получал сигналов о готовности Киева прекратить огонь

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Россия не получала сигналов о готовности Киева прекращать огонь по нынешней линии фронта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не получала», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии западных стран. Как сообщает издание, поездки президента Украины Владимира Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в Европейский Союз.

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      Александр Курбатов
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