Минобороны: в Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ

В Курской области бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил их. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Экипаж истребителя-бомбардировщика ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в одном из приграничных районов. Поразить цели удалось авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипаж бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром вылета после подтверждения от разведки об уничтожении личного состава противника.

Днем ранее, 9 октября, экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ. Экипаж армейской авиации ударил по объектам ВСУ авиационными ракетами по заранее разведанным целям.