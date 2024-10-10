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11:48, 10 октября 2024Силовые структурыПартнерский материал

В Москве задержали гражданина Китая по подозрению в совращении школьниц

В Москве задержан китаец по подозрению в совращении двух школьниц

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Китая, подозреваемого в совращении школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника, в полицию 7 октября обратились родители пострадавшей девочки. Они сообщили, что неизвестный мужчина на юге столицы совершил развратные действия в отношении их дочери. Подозреваемого задержали через два дня, на допросе он сознался в преступлении и заявил об аналогичном действии в отношении другой школьницы.

Предварительно, китаец находился на территории России легально.

Ранее в Мурманской области возбудили дело в отношении 56-летнего тренера по самбо, домогавшегося 15-летней школьницы. Уточняется, что преподаватель уже задержан и арестован.

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      Олеся Мицкевич
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