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17:18, 10 октября 2024Мир

В ООН назвали виновника пыток Израилем палестинских заложников

ООН: израильский министр Бен-Гвир лично приказал пытать палестинских заложников

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который ответственен за пенитенциарную систему, лично отдавал приказы «узаконить» жестокое обращение с палестинскими заложниками и заключенными. Об этом сообщается в докладе независимой международной следственной комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории.

«В докладе установлено, что узаконенное жестокое обращение с палестинскими заключенными, являющееся давней характерной чертой оккупации Тель-Авивом палестинских территорий, осуществлялось по прямому приказу израильского министра Бен-Гвира, и подпитывалось заявлениями правительства Израиля, подстрекающими к насилию и мести», — отмечается в документе.

По словам комиссии, отсутствие ответственности за насильственные действия, санкционированные высшим израильским руководством, и растущий уровень признания насилия в отношении палестинцев позволили преступлениям против человечности «продолжаться непрерывно», а также стать «систематическими и институционализированными».

Ранее в ООН сообщили, что Израиль и палестинские вооруженные группировки пытали и совершали акты сексуального насилия в отношении задержанных и заложников.

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      Дарья Устьянцева
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