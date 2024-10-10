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16:45, 10 октября 2024Мир

В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

ООН: Израиль и палестинские вооруженные группировки пытали заложников

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль и палестинские вооруженные группировки пытали и совершали акты сексуального насилия в отношении задержанных и заложников. Об этом сообщается в докладе независимой международной следственной комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории.

«Что касается содержания палестинцев-заложников в израильских военных лагерях, в докладе установлено, что тысячи детей и взрослых подвергались физическому, психологическому, а также сексуальному и гендерному насилию, что равносильно военному преступлению и преступлению против человечности(...) Заключенные-мужчины подвергались систематическим изнасилованиям, а их половые органы изувечили в качестве наказания или запугивания для получения информации», — отмечается в документе.

Комиссия добавила, что израильские и иностранные заложники, удерживаемые в секторе Газа палестинскими вооруженными группами, также подвергались жестокому обращению с целью причинения им физической и эмоциональной боли, включая расправы, сексуальное насилие, а также ограниченный доступ к предметам гигиены, воде и еде.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу в Газе с беженцами. Жертвами удара стали 27 человек.

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      Дарья Устьянцева
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