В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

ООН: Израиль и палестинские вооруженные группировки пытали заложников

Израиль и палестинские вооруженные группировки пытали и совершали акты сексуального насилия в отношении задержанных и заложников. Об этом сообщается в докладе независимой международной следственной комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории.

«Что касается содержания палестинцев-заложников в израильских военных лагерях, в докладе установлено, что тысячи детей и взрослых подвергались физическому, психологическому, а также сексуальному и гендерному насилию, что равносильно военному преступлению и преступлению против человечности(...) Заключенные-мужчины подвергались систематическим изнасилованиям, а их половые органы изувечили в качестве наказания или запугивания для получения информации», — отмечается в документе.

Комиссия добавила, что израильские и иностранные заложники, удерживаемые в секторе Газа палестинскими вооруженными группами, также подвергались жестокому обращению с целью причинения им физической и эмоциональной боли, включая расправы, сексуальное насилие, а также ограниченный доступ к предметам гигиены, воде и еде.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу в Газе с беженцами. Жертвами удара стали 27 человек.