В Петербурге у старинного жилого дома обрушился кусок стены

На севере Петербурга у жилого дома 1898 года постройки обрушился кусок стены

На севере Петербурга у старинного жилого дома обрушился кусок стены. Внимание на ситуацию со ссылкой на местного жителя обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Речь идет о доме 1898 года постройки, расположенном по адресу проспект Добролюбова, 7/2. На фотографиях, сделанных очевидцем, можно увидеть большой кусок штукатурки, рухнувший с фасада здания. Помимо этого, на стене заметны свежие дыры, через которые проступает кирпич.

Рассказавший о случившемся петербуржец отметил, что в результате падения штукатурки ни один человек не пострадал, как и припаркованные рядом с домом машины. Однако он предупредил, что существует риск обрушения еще одного куска фасада.

Ранее стало известно, что в Челябинской области у дома, признанного аварийным, выпала стена.