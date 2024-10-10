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09:36, 10 октября 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о передаче России данных о передвижении наемников по Украине

ТАСС: подполье передает России данные о передвижении наемников по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Активисты пророссийской подпольной организации «Дозор» передают России данные о передвижении иностранных наемников по Украине. Об этом сообщил представитель подполья, передает ТАСС.

«С момента образования и по сегодняшний день дозорцы передают информацию о всех выявленных фактах перемещения вооружения и военной техники (...). В том числе передаются данные о местах дислокации, расквартировании и перемещении иностранных боевиков по территории Украины», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, эффективность получения российскими военными таких данных показали нанесенные ранее удары высокоточным оружием. Он добавил, что подполье также сообщает о доставке на Украину вооружений из западных стран, благодаря чему участились атаки Вооруженных сил России по украинским портам вдоль реки Днепра в Одесской области.

Ранее стало известно, что российская фронтовая авиация нанесла удар по строящейся линии обороны Вооруженных сил Украины в районе города Орехова в Запорожской области. Сообщалось, что для атаки на объект использовались корректируемые авиабомбы.

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      Александр Курбатов
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