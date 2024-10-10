В российском городе два мигранта получили срок за похищение и шантаж геев

В Петербурге суд дал 20 лет двум мигрантам за похищение и шантаж геев-земляков

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух граждан Таджикистана Идибека Ульмасзоды и Джангихона Нурова, похищавших людей, к 10 и 9,5 года колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что мужчины искали в социальных сетях мусульман нетрадиционной сексуальной ориентации (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), после чего похищали их и под угрозой расправы требовали от них крупную сумму за молчание. В результате двое потерпевших отдали похитителям по сто тысяч рублей, еще один — 78,5 тысячи рублей.

В полицию обратилась племянница одного из потерпевших, после чего Ульмасзоды и Нурова задержали. Суд также взыскал с них материальный ущерб в пользу потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчину приговорили к 5,5 года колонии за похищение сына начальника.