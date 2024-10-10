69-я параллель
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20:41, 10 октября 202469-я параллель

В российском регионе насчитали рекордное количество краснокнижных стерхов

Глава Якутии Николаев: в регионе насчитали рекордное количество стерхов

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

В Якутии насчитали рекордное количество краснокнижных стерхов. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.

По словам чиновника, за год в регионе выявили 6 728 особей, относящихся к популяции восточного вида этой птицы. Как сообщил Николаев, орнитологи выявили, что численность стерхов в регионе значительно выросла.

«Пик [миграционного пролета] пришелся на 2 октября, когда за один день пролетело 4220 стерхов. Это свидетельствует о значительном росте численности этих удивительных птиц», — написал в блоге чиновник.

Стерх, или белый журавль, — редкий вид журавлей, обитающих на северных территориях России. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения и внесены в списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также в Красную книгу России. Популяцию птиц восстанавливают в том числе в питомниках, откуда позже их выпускают на волю.

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