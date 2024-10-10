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21:14, 10 октября 2024Мир

В Совфеде назвали саммиты по Украине бессмысленными

Спикер Совфеда Матвиенко: инициируемые Зеленским саммиты по Украине бессмысленны

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала инициируемые Владимиром Зеленским саммиты мира по Украине бессмысленными. Об этом она заявила «Известиям» после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«А смысл этих саммитов? Первый с треском провалился, второй, который планировал Зеленский, был бы такой же пустой, никчемный. И ни к чему положительному не мог бы привести. Мы в таких сходках участия не принимаем, потому что не видим в них смысла», — сказала она.

Спикер Совфеда также отметила, что повышенное внимание к этому вопросу вызывает у нее удивление, так как российские власти давно прекратили следить за этой темой. Она подчеркнула, что после осознания властями Украины того факта, что мировое большинство не намерено поддерживать Киев, разговоры о саммитах «сошли на нет».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что второй мирный саммит Украины пройдет в ноябре. «О точной дате я на данный момент не знаю. Но [к ноябрю] мы подготовим все, что мы решили», — заявил украинский лидер.

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      Артём Верейкин
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