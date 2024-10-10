Зеленский назвал сроки второго мирного саммита Украины

Зеленский: второй мирный саммит Украины пройдет в ноябре

Второй мирный саммит Украины пройдет в ноябре. Сроки проведения конференции, посвященной мирному урегулированию конфликта, назвал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«О точной дате я на данный момент не знаю. Но [к ноябрю] мы подготовим все, что мы решили», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что уже ознакомил президента Франции Эммануэля Макрона с «планом победы», который, по мнению Зеленского, должен лечь в основание следующего мирного саммита.

Ранее газета Corriere della Sera заявила о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта. Как сообщает издание, поездки Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий вступления республики в ЕС.