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20:51, 10 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал сроки второго мирного саммита Украины

Зеленский: второй мирный саммит Украины пройдет в ноябре

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Второй мирный саммит Украины пройдет в ноябре. Сроки проведения конференции, посвященной мирному урегулированию конфликта, назвал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«О точной дате я на данный момент не знаю. Но [к ноябрю] мы подготовим все, что мы решили», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что уже ознакомил президента Франции Эммануэля Макрона с «планом победы», который, по мнению Зеленского, должен лечь в основание следующего мирного саммита.

Ранее газета Corriere della Sera заявила о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта. Как сообщает издание, поездки Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий вступления республики в ЕС.

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      Глеб Палехов
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