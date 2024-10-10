В Совфеде сравнили «саммит мира» с «Кварталом 95»

Спикер Совфеда Матвиенко сравнила «саммит мира» Зеленского с «Кварталом 95»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет участвовать во втором «саммите мира». Об этом она сообщила РИА Новости.

Она сравнила конференцию с выступлениями КВН-команды «Квартал 95», участие в которой ранее принимал Владимир Зеленский. «Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле "Квартала 95" — организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают», — сказала она.

Ранее Матвиенко назвала саммиты по Украине бессмысленными. «Первый с треском провалился, второй, который планировал Зеленский, был бы такой же пустой, никчемный», — пояснила она. Спикер Совфеда отметила, что повышенное внимание к этому вопросу вызывает у нее удивление, так как российские власти давно прекратили следить за этой темой.