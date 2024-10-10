Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:02, 10 октября 2024Наука и техника

В США оценили российского «зверя с ракетами»

NI назвало российский корабль «Ржев» зверем с ракетами

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», который построили для Военно-морского флота (ВМФ) России, обладает мощным вооружением при малых размерах. Возможности названного «зверем с ракетами» корабля оценили в публикации американского издания The National Interest (NI).

«Несмотря на свои компактные размеры — 67 метров в длину и водоизмещение 870 тонн — "Ржев" вооружен противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс" и автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра», — пишет автор.

По его словам, строительство подобных МРК говорит о смещении акцентов ВМФ России в сторону небольших, но очень боеспособных кораблей.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

«Ржев» заложили в 2019 году на Амурском судостроительном заводе, а в 2023-м корабль спустили на воду. МРК проекта 22800 «Каракурт» предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что МРК «Ржев» проекта 22800 отправился на сдаточную базу во Владивостоке. Там корабль пройдет ходовые и государственные испытания.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о начале штурма армией России нескольких населенных пунктов под Курском

      В НАТО заявили о пристальном изучении сотрудничества России и Китая

      Передвигающегося на трех лапах детеныша косули спасли в российском регионе

      В США оценили российского «зверя с ракетами»

      Туристка подверглась атаке клопов в отеле Лас-Вегаса и осталась со шрамами на теле

      Мужчина устроил порносъемку в женском туалете российского ТЦ «Красный кит»

      Алаудинов сообщил об освобождении населенного пункта в Курской области

      Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в официальном мероприятии после окончания химиотерапии

      Польша захотела и дальше платить за украинский Starlink

      Рита Дакота показала внешность до и после пластики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше