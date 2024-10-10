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12:16, 10 октября 2024Мир

В США поделились мнением о сроках операции ВСУ в Курской области

Bloomberg: США считают, что ВСУ смогут контролировать курские территории месяцы

Фото: Lisi Niesner / Legion-media

США считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут контролировать территории в Курской области в течение нескольких месяцев. Мнением о сроках операции ВСУ поделились американские чиновники в интервью Bloomberg.

По словам источников агентства, украинские силы получают более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов после месяцев их нехватки. Отмечается, что этому способствовала инициатива Чехии по доставке боеприпасов и помощи США и Франции.

Согласно данным агентства, союзники Украины считают, что украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, «готовится занять более гибкую позицию», изучая способы завершить конфликт.

Кроме того, высокопоставленные официальные лиц США добавили, что украинское руководство в настоящее время пытается выбрать тактику на зиму, а также начинает планировать действия на следующий год.

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      Семен Александров
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