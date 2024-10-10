Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:33, 10 октября 2024Экономика

В ЦБ перечислили риски проведения торгов по выходным

Габуния: ЦБ РФ оценивает риски в связи с планами торговать на бирже по выходным

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Дискуссия по расширению времени торгов на бирже продолжается, Банк России оценивает риски для инвесторов и возможность их нивелирования, сообщил зампредседателя регулятора Филипп Габуния, которого цитирует «Интерфакс».

В числе аспектов, на которые следует обратить внимание в связи с соответствующими планами, заместитель главы ЦБ назвал необходимость оценки рисков клиентов, «связанных с тем, с какого момента у нас начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-то очень утренние часы, ночные часы», а также ситуацию с ценами, в связи с которой «если мы начнем ее принимать как цену сформированную и расчеты делать в выходные, то это повлечет за собой безумные последствия уже для всех остальных участников, кто это в позиции держит».

Габуния отметил, что к этому «операционно точно вся система не готова», а также привел данные опроса 28 тысяч инвесторов, 78,5 процента из которых «не очень хотят» торгов в выходные. Он уточнил, что «это не значит, что мы однозначно эту дискуссию закрыли». «Нет, я повторюсь, мы находимся в стадии изучения, можно ли сделать такой дизайн, который риски, о которых я сказал, будет предотвращать», — резюмировал зампред ЦБ.

Материалы по теме:
ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?
ЦБ снова повысил ключевую ставку.Что будет с российской экономикой?
13 сентября 2024
Легендарные токены Hamster Kombat вышли на биржу. Сколько заработали тапальщики хомяка и почему они возненавидели игру?
Легендарные токены Hamster Kombat вышли на биржу.Сколько заработали тапальщики хомяка и почему они возненавидели игру?
25 сентября 2024

В начале текущей недели стало известно, что Мосбиржа представила брокерам обновленную концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями и признание нерабочих дней отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня, когда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным перед ним.

На текущий момент торги на Мосбирже для частных инвесторов (на валютном, фондовом и срочном рынках) доступны только по будним дням. Они проводятся в три сессии — утреннюю, основную и вечернюю — c 6:50 до 23:50 по московскому времени. При этом там озвучивали и планы запуска торгов в круглосуточном режиме.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Больше тысячи человек эвакуировали после налета ВСУ в Адыгее. Военный аэродром атаковали американскими дронами

      Любящий обниматься эму сбежал из заповедника и захлебнулся

      Кремль ответил на вопрос о квадроберах

      Правительство упростило получение справки об участии в СВО

      В Латвии заявили о задержании служившего в Российской армии гражданина

      В Петербурге самой дефицитной профессией стал дворник

      Очередная попытка эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов провалилась

      В зоне СВО испытали российский народный «Трибунал»

      Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьером Великобритании

      Верховная Рада исключила защищавшего УПЦ депутата из правоохранительного комитета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше