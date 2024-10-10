В ЦБ перечислили риски проведения торгов по выходным

Габуния: ЦБ РФ оценивает риски в связи с планами торговать на бирже по выходным

Дискуссия по расширению времени торгов на бирже продолжается, Банк России оценивает риски для инвесторов и возможность их нивелирования, сообщил зампредседателя регулятора Филипп Габуния, которого цитирует «Интерфакс».

В числе аспектов, на которые следует обратить внимание в связи с соответствующими планами, заместитель главы ЦБ назвал необходимость оценки рисков клиентов, «связанных с тем, с какого момента у нас начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-то очень утренние часы, ночные часы», а также ситуацию с ценами, в связи с которой «если мы начнем ее принимать как цену сформированную и расчеты делать в выходные, то это повлечет за собой безумные последствия уже для всех остальных участников, кто это в позиции держит».

Габуния отметил, что к этому «операционно точно вся система не готова», а также привел данные опроса 28 тысяч инвесторов, 78,5 процента из которых «не очень хотят» торгов в выходные. Он уточнил, что «это не значит, что мы однозначно эту дискуссию закрыли». «Нет, я повторюсь, мы находимся в стадии изучения, можно ли сделать такой дизайн, который риски, о которых я сказал, будет предотвращать», — резюмировал зампред ЦБ.

В начале текущей недели стало известно, что Мосбиржа представила брокерам обновленную концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями и признание нерабочих дней отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня, когда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным перед ним.

На текущий момент торги на Мосбирже для частных инвесторов (на валютном, фондовом и срочном рынках) доступны только по будним дням. Они проводятся в три сессии — утреннюю, основную и вечернюю — c 6:50 до 23:50 по московскому времени. При этом там озвучивали и планы запуска торгов в круглосуточном режиме.