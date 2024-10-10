Волонтеры убирались в лагере бездомных и нашли чемодан с останками женщины

В США в лагере бездомных нашли чемодан с останками пропавшей год назад женщины

В штате Вашингтон, США, чемодан с останками женщины, пропавшей год назад, нашли среди мусора. Об этом пишет People.

Волонтеры местных некоммерческих организаций и государственные служащие сделали жуткую находку, когда убирались в лагере, где живут бездомные. Останки передали судмедэксперту, и он установил, что они принадлежат 37-летней Шеннон Мари Каслин Ридер. Выяснилось, что она жила в этом районе и исчезла в ноябре 2023 года.

По словам подруги детства Ридер Кейтлин Эндрюс, в глубине души она всегда оставалась травмированным человеком, потерявшим мать в 15 лет и никогда не знавшим своего отца. При этом Ридер умела казаться «глупой, спонтанной и беззаботной». «Новый блеск для губ, новые туфли, и она уже счастливая девочка», — описала ее Эндрюс. Другая знакомая Ридер призналась, что женщина поддерживала и вдохновляла ее.

Эндрюс рассказала, что Ридер знали и любили многие. Она начала беспокоиться о судьбе подруги, когда та ничего не ответила на ее поздравление с днем рождения. Теперь женщина ждет результатов расследования. Отмечается, что у Ридер осталась дочь.

Ранее сообщалось, что бездомную женщину, пропавшую месяц назад, нашли в чемодане на острове Лонг-Айленд, США .«Мы называли ее Кея. Она была очень милой девочкой. Всегда улыбалась. И всегда была счастлива», — описала пропавшую ее знакомая.