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17:42, 10 октября 2024Россия

Врачам скорой пришлось обратиться к Росгвардии для помощи семилетнему ребенку

Врачам пришлось обратиться к Росгвардии, чтобы попасть к семилетней пациентке

Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Омской области

В Омске врачам скорой помощи пришлось обратиться к Росгвардии из-за отца семилетней пациентки, который не пускал медиков в квартиру. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по Омской области.

В ходе ссоры 41-летний мужчина выгнал из квартиры супругу. При этом он оставил дома семилетнюю дочь с травмой ноги, которая нуждалась в медицинской помощи.

«Мужчина отказывался впускать в квартиру медиков, и они приняли решение вызвать росгвардейцев, воспользовавшись тревожной кнопкой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудникам Росгвардии удалось убедить мужчину открыть дверь, чтобы его дочь госпитализировали.

Ранее 76-летняя пенсионерка в Москве вызвала скорую из-за того, что у нее перестал работать YouTube. Карета скорой помощи примчалась по вызову, поводом которого было указано «нарушение сознания», но по приезде фельдшеры обнаружили пожилую женщину в здравом уме.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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