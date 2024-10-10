Seznam zprávy: ВСУ вырыли окопы, ведущие от российских позиций прямо в свой тыл

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустили ряд ошибок в ходе построения фортификационных сооружений, что привело к упрощению продвижения российских военных в Донбассе, сообщает Seznam zprávy.

«Некоторые окопы даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск», — отмечает издание.

Подчеркивается, что подобные оплошности сыграли на руку российским войскам вместо того, чтобы помочь ВСУ в обороне. По данным портала, большое количество окопов пришлось перекапывать, поскольку изначально они располагались неправильно.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, остается не так много преград для армии России для того, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев.