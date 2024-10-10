Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:36, 10 октября 2024Бывший СССР

ВСУ вырыли окопы от российских позиций в свой тыл

Seznam zprávy: ВСУ вырыли окопы, ведущие от российских позиций прямо в свой тыл

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустили ряд ошибок в ходе построения фортификационных сооружений, что привело к упрощению продвижения российских военных в Донбассе, сообщает Seznam zprávy.

«Некоторые окопы даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск», — отмечает издание.

Подчеркивается, что подобные оплошности сыграли на руку российским войскам вместо того, чтобы помочь ВСУ в обороне. По данным портала, большое количество окопов пришлось перекапывать, поскольку изначально они располагались неправильно.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, остается не так много преград для армии России для того, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе

      Муфтий Дагестана высказался о квадроберах

      Бывший председатель правления «Интеркоммерца» появился в деле Тимура Иванова

      Россиянин описал пенсии в Литве фразой «способны вызвать зависть»

      20-летняя дочь Моники Беллуччи обнажила часть груди на фото

      Стало известно о жертве пожара в «доме-корабле» в Москве

      Гладков сообщил о повреждении 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

      Российские следователи допросили в Израиле обвиняемого в расправе над Тальковым Шляфмана

      Секс-эксперт назвала способы достижения ярких оргазмов

      Российские компании стали активно переманивать друг у друга работников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше