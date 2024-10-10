Задержание переобувшегося в российском магазине посетителя попало на видео

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину в новых кроссовках

В Котельниках на камеры наблюдения попал мужчина, который пытался выйти из магазина в новых кроссовках без оплаты. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе управления Росгвардии по Московской области.

На кадрах видно, как посетитель переобувается и направляется к выходу из магазина. После его ведут по коридору сотрудники Росгвардии. Вор задержан и доставлен в отдел полиции.

По данным ведомства, поздним вечером на Новорязанском шоссе в Московской области злоумышленник пришел в магазин обуви и вместо покупки решил просто выйти в новых кроссовках. Его противоправные действия были вовремя замечены персоналом, который вызвал наряд полиции.

Ранее сообщалось, что в российском городе полиция с помощью беспилотника раскрыла кражу цветного металла.