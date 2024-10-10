Налоговая служба вступилась за самозанятых в споре об агрегаторах

ФНС выступила против ограничений для самозанятых при работе через маркетплейсы

Предложения Минэкономразвития об ограничении доступа части самозанятых к получению заказов через маркетплейсы и агрегаторы нереализуемы на практике, а также носят дискриминационный характер. Об этом говорится в отзыве Федеральной налоговой службы (ФНС) на законопроект ведомства «О платформенной экономике в Российской Федерации», сообщает РБК.

Идея состоит в том, что платформы сами должны ограничить для самозанятых, то есть плательщиков налога на профессиональный доход, возможность сотрудничать с заказчиками, с которыми те ранее состояли в трудовых отношениях в течение последних двух лет.

Для этого оператор должен получить соответствующую информацию. Однако, как ранее отмечали в Роструде, в документе не указано, как и на каких основаниях платформа должна узнавать о предыдущих местах работы самозанятого и проверять данные.

Закон о проведении эксперимента по установлению налога на самозанятых исключает возможность применения такого режима для лиц, которые за последние два года уже состояли в трудовых отношениях с заказчиком. Таким образом, Минэкономразвития хотело учесть в готовящемся документе эту специфику, но не обратило внимание на реализацию.

До этого негативный отзыв на идею дала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ней увидели нарушение трудовых и гражданских прав исполнителей, а также навязывание дополнительных обязанностей по запросу и проверке информации маркетплейсам.

В общей сложности антимонопольщики высказали 40 претензий к законопроекту, указав на необходимость существенной доработки текущей редакции документа. По мнению ФАС, документ ограничит конкуренцию, позволит платформам навязывать контрагентам невыгодные условия, а для пассажиров сделает невозможным привычное использование такси.