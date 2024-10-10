Зеленский и Стармер обсудили удары оружием Запада по России

Reuters: Стармер и Зеленский обсудили военную помощь Украине в ближайшее время

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили военную помощь Украине в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского правительства.

В частности, стороны обсудили возможные удары дальнобойным оружием Запада вглубь территории России. По словам представителя британской стороны, Стармер уведомил Зеленского, что позиция Лондона по данному вопросу не изменилась.

«Мы, конечно, хотим поставить Украину в наиболее сильную позицию. Но ни один конфликт никогда не был выигран с помощью одного оружия. А что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет большой дальности не изменилась», — приводит агентство слова представителя.

6 сентября стало известно, что Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года. Контракт составил миллиона фунтов стерлингов.